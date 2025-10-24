Berikut NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025

JAKARTA - Pemerintah resmi menyalurkan BLT sementara (BLTS) Rp300.000 per bulan dari Oktober-Desember 2025, sehingga total bantuan yang didapat masyarakat mencapai Rp900.000.

BLT Rp900.000 sudah disalurkan sejak Senin 20 Oktober 2025 secara bertahap. Dana BLT Rp900.000 ditransfer langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penerima dapat menarik dana melalui ATM Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri dan BTN). Selain itu pengambilan BLT Rp900.000 bisa dilakukan di kantor pos.

BLT ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

BLT akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.



Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

Masyarakat dapat mengecek penerima BLT Rp900.000 pakai NIK KTP. Berikut ini syarat penerima hingga cara cek penerima BLT seperti dirangkum Okezone: