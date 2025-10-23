Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Tanpa Ada Potongan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:38 WIB
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Tanpa Ada Potongan
BLT di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesarRp900.000 siap dicairkan ke 35,49 juta penerima manfaat. Bank BNI memastikan proses penyaluran dana bantuan ini dilakukan tanpa biaya apapun kepada masyarakat. 

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan,  BNI akan menyalurkan bantuan setelah menerima realisasi data penerima dari Kementerian Sosial (Kemensos). Program BLTS Kesra ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika ekonomi global dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di Tanah Air. 

 “BNI mendukung program pemerintah tersebut dengan menjadi salah satu bank penyalur ke rekening penerima,” ujarnya, Kamis (23/10/2025). 

Proses penyaluran dana yang dilakukan secara non-tunai diyakini akan memberikan efisiensi dan transparansi yang lebih baik, dibandingkan dengan metode penyaluran tunai konvensional.

Keunggulan penyaluran non-tunai ini juga meminimalisir risiko kebocoran dana dan menghindari potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial. Selain itu, dengan metode transfer langsung ke rekening, masyarakat penerima dapat lebih mudah mengakses bantuan dan menggunakannya sesuai kebutuhan mereka.

BNI memastikan bahwa masyarakat yang menerima BLT Kesra tidak akan dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun selama proses penyaluran bantuan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan secara langsung tanpa adanya potongan yang dapat mengurangi nilai manfaat bagi penerima.

 

