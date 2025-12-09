Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Operasional Produksi Disetop Sementara Terkait Banjir Sumatera, Agincourt Buka Suara

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |10:58 WIB
Operasional Produksi Disetop Sementara Terkait Banjir Sumatera, Agincourt Buka Suara
Bencana di Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menghentikan aktivitas tiga perusahaan. Penghentian dilakukan perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. 

Kebijakan ini diambil buntut terjadinya banjir bandang hingga longsor di kawasan tersebut. Tiga perusahaan, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru dihentikan operasionalnya.

Terkait hal itu, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Katarina Siburian Hardono mengatakan perusahaan sebenarnya sudah menghentikan operasinya sejak 6 Desember 2025.

“Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, Perusahaan juga menegaskan akan bersikap kooperatif selama proses verifikasi data yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup. 

Manajemen memastikan seluruh dokumen dan informasi yang relevan akan disiapkan sesuai kebutuhan pemerintah.

“Kami juga telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi, dan kami akan memenuhinya," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
