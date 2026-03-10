Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Geliat UMK di Sekitar Tambang Raup Cuan Jelang Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |16:00 WIB
Geliat UMK di Sekitar Tambang Raup Cuan Jelang Lebaran 2026
UMK di sekitar wilayah tambang mencatat lonjakan permintaan di Ramadhan 2026
JAKARTA — Usaha Mikro Kecil (UMK) di sekitar wilayah tambang mencatat lonjakan permintaan di Ramadhan 2026. Hal ini memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar, sekaligus memperkuat produk lokal.

Pemilik usaha sirup dan jelly candy berbahan jeruk kunci khas Bangka Belitung, Hera mengatakan bahwa meningkatnya pesanan membuat proses produksi lebih terorganisir dibandingkan sebelumnya. 

“Dulu rasanya semua serba sendiri. Sekarang ketika pesanan naik menjelang Lebaran, kami jauh lebih siap,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Sementara itu, Pelaku UMK pengolah wastra khas Sumatra Selatan menjadi tas etnik, Rosi Fitriani mengungkapkan bahwa pendampingan membuatnya lebih percaya diri menembus pasar nasional dan internasional. 

“Pendampingan membuat kami lebih percaya diri untuk masuk ke pasar korporasi hingga pasar luar negeri,” kata Rosi.

