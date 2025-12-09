Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |10:32 WIB
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
Beras Bantuan Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak masyarakat untuk mengawasi dan mengawal ketat penyaluran bantuan beras bagi korban bencana alam di Sumatera, agar distribusi berjalan transparan dan benar-benar tepat sasaran. 

Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Secara total, pemerintah rencananya akan menyalurkan 10.000 ton bantuan beras.
 
Kementan menegaskan bahwa keterlibatan publik sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

Di tengah tantangan penyaluran, Kementan menekankan bahwa pengawasan publik adalah elemen kunci. 

Masyarakat diminta tidak segan melaporkan bila menemukan dugaan penyimpangan, sekaligus diapresiasi atas partisipasi yang selama ini turut menjaga proses distribusi tetap akuntabel.

“Dalam situasi seperti ini, concern utama kami adalah memastikan semua bentuk bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Dan kami berterimakasih publik terus mengawasi proses penyaluran. Kami meminta publik untuk tidak segan untuk melaporkan bila ditemukan penyimpangan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono.

Arief menyebutkan pemerintah terus melakukan berbagai strategi untuk memastikan berbagai bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk bantuan beras tersalurkan secara cepat ke masyarakat terdampak.

 

Halaman:
1 2
