HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |14:47 WIB
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar (Foto: Kementan)
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal data bantuan yang beredar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi kepada warganet yang turut mengawasi dan memberikan masukan terkait transparansi data.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas data yang menjadi perbincangan publik ini. Bagi Kementan pengawasan publik sangat membantu memastikan akuntabilitas setiap bantuan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganet yang ikut mengawasi, dan kami sampaikan saat ini bantuan beras pemerintah sudah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Arief menjelaskan bahwa foto data awal bantuan yang beredar senilai Rp1,3 miliar tidak mencantumkan satuan volume secara lengkap. Volume 21.874 yang tertulis adalah jumlah paket beras, dengan masing-masing paket berisi 5 kilogram, bukan per kilogram. Dia menegaskan bahwa hal ini telah diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman informasi.

Selain itu, Arief menegaskan bahwa Kementan juga tidak membeli barang-barang bantuan tersebut menggunakan anggaran, melainkan menerima langsung bantuan dalam bentuk barang dari mitra dan pihak yang ingin berkontribusi. Kementan kemudian menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah terdampak.

 

1 2
