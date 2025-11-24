Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?

JAKARTA - Jelang akhir tahun Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga beras tetap stabil meski menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal ini seperti ditegaskan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto.

Dia menjelaskan, dari 50 kab/kota yang sebelumnya mengalami fluktuasi harga beras secara nasional, kini tersisa 39 wilayah setelah berbagai intervensi stabilisasi dilakukan. Andriko mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya mengantisipasi gejolak pangan.

“Beras menyumbang lebih dari separuh struktur konsumsi pangan nasional, sehingga stabilitasnya menentukan langsung kesejahteraan petani dan daya beli 286 juta penduduk. Mandat Presiden dan Kepala Bapanas kepada kami sangat jelas, memastikan pasokan aman, harga terkendali, dan masyarakat terlindungi dari gejolak pangan,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan Bali sebagai daerah pariwisata yang menjadi destinasi tujuan liburan akhir tahun berada dalam posisi aman secara pasokan, meski setiap tahun harus melayani kebutuhan pangan sekitar 15 juta orang, jauh di atas jumlah penduduk asli yang hanya 4,4 juta jiwa.

Menjaga stabilitas harga beras di Bali, menurutnya, menjadi bagian penting dari mandat yang diberikan Kepala Bapanas Amran Sulaiman untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras tetap terjaga di seluruh daerah.