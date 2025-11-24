Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:57 WIB
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
Harga Beras di Akhir Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jelang akhir tahun Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga beras tetap stabil meski menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal ini seperti ditegaskan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto.

Dia menjelaskan, dari 50 kab/kota yang sebelumnya mengalami fluktuasi harga beras secara nasional, kini tersisa 39 wilayah setelah berbagai intervensi stabilisasi dilakukan. Andriko mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya mengantisipasi gejolak pangan.

“Beras menyumbang lebih dari separuh struktur konsumsi pangan nasional, sehingga stabilitasnya menentukan langsung kesejahteraan petani dan daya beli 286 juta penduduk. Mandat Presiden dan Kepala Bapanas kepada kami sangat jelas, memastikan pasokan aman, harga terkendali, dan masyarakat terlindungi dari gejolak pangan,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan Bali sebagai daerah pariwisata yang menjadi destinasi tujuan liburan akhir tahun berada dalam posisi aman secara pasokan, meski setiap tahun harus melayani kebutuhan pangan sekitar 15 juta orang, jauh di atas jumlah penduduk asli yang hanya 4,4 juta jiwa.

Menjaga stabilitas harga beras di Bali, menurutnya, menjadi bagian penting dari mandat yang diberikan Kepala Bapanas Amran Sulaiman untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras tetap terjaga di seluruh daerah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185408/beras-kDRo_large.jpg
Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185393/mentan-dSnu_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement