Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |16:08 WIB
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
Harga Beras (Foto: Okeozone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada akhir semester kedua 2025 meskipun berlangsung pada periode paceklik. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi membaiknya sistem produksi dan distribusi pangan nasional.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman mengatakan, deflasi harga beras terjadi secara beruntun selama dua hingga tiga bulan terakhir, sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam tujuh tahun terakhir, khususnya pada bulan Oktober hingga Desember.

“Alhamdulillah, kami lihat beras, kita beras karena ini penyumbang deflasi paling besar. Beras itu kita lihat terjadi deflasi, sudah 2-3 bulan terakhir terjadi deflasi. Dan itu tidak pernah terjadi, kita lihat 7 tahun terakhir tidak pernah terjadi, di bulan paceklik, Oktober, November, Desember, kita lihat tetapi harga stabil,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, harga beras di tingkat konsumen mengalami deflasi berturut-turut sejak September hingga November 2025 masing-masing sebesar 0,13 persen, 0,27 persen, dan 0,59 persen.

Pada minggu pertama Desember 2025, harga beras medium kembali turun 0,06 persen, sementara beras premium turun 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement