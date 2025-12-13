Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |11:02 WIB
Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025!
Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025! (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan diskon tarif tol 20% di ruas Trans Jawa dalam rangka menyambut periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

VP Corporate Secretary dan Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan diskon tarif tol 20% diberlakukan selama tiga hari, yaitu 22 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai 23 Desember 2025 pukul 24.00 WIB, dilanjutkan pada periode akhir tahun, tanggal 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

"Diskon tarif tol ini berlaku untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus menggunakan uang elektronik dengan saldo cukup," ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, diskon ini diberikan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang, begitupun sebaliknya.

Adapun tarif diskon untuk perjalanan dari Jakarta menuju Semarang, khusus untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp413.500,- menjadi Rp345.850,-, potongan tarif sebesar Rp67.650,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp639.000,- menjadi Rp533.800,-, potongan tarif sebesar Rp105.200,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp841.000,- menjadi Rp702.950,-, potongan tarif sebesar Rp138.050,-

Sementara itu, untuk perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, khusus untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian tarif sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp434.500,- menjadi Rp377.700,-, potongan tarif sebesar Rp56.800,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp671.000,- menjadi Rp582.000,-, potongan tarif sebesar Rp89.000,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp883.500,- menjadi Rp767.100,-, potongan tarif sebesar Rp116.400,-

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189336//tol_ikn-9ryT_large.jpg
Tol IKN Akan Dibuka Terbatas Mulai 20 Desember Sambut Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189000//tol-kMXT_large.jpg
Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188998//mudik_gratis-Y1KG_large.jpg
Kuota 33 Ribu Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dibuka, Ini Link Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189043//dirut_pelni-Pejh_large.jpg
555 Ribu Penumpang Diprediksi Naik Kapal Selama Nataru, Puncak Mudik 25 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745//jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672//angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement