Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025!

Tarif Tol Trans Jawa Diskon 20%, Berlaku 22–23 dan 31 Desember 2025! (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan diskon tarif tol 20% di ruas Trans Jawa dalam rangka menyambut periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

VP Corporate Secretary dan Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan diskon tarif tol 20% diberlakukan selama tiga hari, yaitu 22 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai 23 Desember 2025 pukul 24.00 WIB, dilanjutkan pada periode akhir tahun, tanggal 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

"Diskon tarif tol ini berlaku untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus menggunakan uang elektronik dengan saldo cukup," ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, diskon ini diberikan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang, begitupun sebaliknya.

Adapun tarif diskon untuk perjalanan dari Jakarta menuju Semarang, khusus untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp413.500,- menjadi Rp345.850,-, potongan tarif sebesar Rp67.650,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp639.000,- menjadi Rp533.800,-, potongan tarif sebesar Rp105.200,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp841.000,- menjadi Rp702.950,-, potongan tarif sebesar Rp138.050,-

Sementara itu, untuk perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, khusus untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama, berlaku pada periode 22-23 Desember 2025, dengan rincian tarif sebagai berikut:

Kendaraan Golongan I: Semula Rp434.500,- menjadi Rp377.700,-, potongan tarif sebesar Rp56.800,-

Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp671.000,- menjadi Rp582.000,-, potongan tarif sebesar Rp89.000,-

Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp883.500,- menjadi Rp767.100,-, potongan tarif sebesar Rp116.400,-