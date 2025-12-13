4 Fakta Purbaya Ancam Rumahkan 16.000 Pegawai Bea Cukai: Gaji Tak Dibayar hingga Perintah dari Atas

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan merumahkan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai jika tidak melakukan perbaikan secara menyeluruh. Purbaya memberi waktu satu tahun untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai.



Bahkan, Purbaya menegaskan tidak akan memberikan gaji kepada 16.000 pegawai Bea Cukai jika instansi tersebut gagal memperbaiki kinerjanya dalam waktu satu tahun ke depan.



1. Purbaya Ancam Rumahkan 16.000 Pegawai Bea Cukai



Purbaya memberi waktu satu tahun untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jika gagal, seluruh pegawai Bea Cukai dirumahkan.



"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai dirumahkan seluruh pegawainya," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).



2. Bea Cukai Diganti, Gaji Tak Dibayar



Purbaya menyatakan bahwa jika kinerja Bea Cukai tidak kunjung membaik, pemerintah akan membekukan instansi tersebut dan mengalihkannya kepada perusahaan swasta, serupa dengan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Konsekuensinya, nasib pegawai Bea Cukai akan dirumahkan dan tidak menerima gaji.



"Jadi mungkin dirumahkan saja sampai pensiun, enggak dibayar. Dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak," tegas Purbaya.



Melalui ancaman ini, Purbaya berharap para pegawai DJBC dapat serius berbenah. Harapannya, praktik penyelundupan hingga pungutan liar (pungli) dapat ditekan secara signifikan.



"Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan HS code akan berkurang secara signifikan, kalau nol sih nggak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang signifikan," paparnya.