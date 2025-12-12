Harga Emas Antam Melesat, Segram Jadi Rp2.453.000

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) melesat pada perdagangan hari ini, Jumat (12/12/2025). Emas Antam naik Rp22.000 menjadi Rp2.453.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas jika menjual emas batangan juga naik Rp22.000 menjadi Rp2.313.000 per gram.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Namun, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia di laman resmi Antam.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total. Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen akan diterapkan, dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, dikutip dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.276.500

Emas 1 gram: Rp2.453.000

Emas 2 gram: Rp4.846.000

Emas 3 gram: Rp7.244.000

Emas 5 gram: Rp12.040.000