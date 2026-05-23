Harga Emas Antam Hari Ini 23 Mei Turun Lagi Rp15.000 Jadi Rp2.773.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 turun Rp15.000 menjadi Rp2.773.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.788.000 per gram. Harga emas Antam turun dua hari berturut-turut.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga turun Rp15.000 menjadi Rp2.577.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Gedung Antam Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).