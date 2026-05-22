HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok, Turun ke Level 5.900

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |09:14 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,48 persen ke level 6.065,63 pada perdagangan hari ini, Jumat (22/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 1,93 persen ke 5.977, dengan 86 saham di zona hijau, 467 melemah, dan 406 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp803 miliar, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,98 persen ke 604, indeks JII turun 2,81 persen ke 370, indeks MNC36 turun 1,92 persen ke 269, dan IDX30 turun 1,81 persen ke 345.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, teknologi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIF), PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO), dan PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA).

