JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,29 persen ke level 6.352 pada hari ini, Rabu (20/5/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,65 persen ke 6.329, dengan 156 saham di zona hijau, 370 melemah, dan 433 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp886 miliar, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,41 persen ke 632, indeks JII turun 0,94 persen ke 406, indeks MNC36 melemah 0,19 persen ke 281, dan IDX30 melemah 0,19 persen ke 360.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri, teknologi. Sedangkan hanya kesehatan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI), PT Tanah Laut Tbk (INDX), dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).