IHSG Hari Ini Ditutup Turun 3,46 Persen ke 6.370

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 228,56 poin atau 3,46 persen ke level 6.370 pada sesi terakhir perdagangan, Selasa (19/5/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 117 saham menguat, 647 saham melemah dan 195 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,3 triliun dari 43 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,50 persen 634, indeks JII turun 4,31 persen 410, indeks IDX30 turun 2,07 persen ke 361 dan indeks MNC36 turun 1,89 persen ke 281.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, industri, teknologi, energi, keuangan, bahan baku, transportasi, kecuali kesehatan yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) naik 33,93 persen ke Rp150, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) naik 24,48 persen ke Rp600, dan saham PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 15,42 persen ke Rp464.