HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Anjlok ke 6.332

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:32 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,60 persen ke level 6.332 pada penutupan perdagangan siang ini, Rabu (20/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG terpuruk di level 6.352. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.459 kemudian sempat juga menyentuh level terendah di 6.215.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi. Volume transaksi mencapai 25,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp13,6 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 173 emiten bergerak menguat, 549 emiten melemah, dan 237 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Inter Delta (INTD) memimpin setelah melonjak 20,00 persen. Posisi berikutnya ditempati Mega Perintis (ZONE) yang naik 17,65 persen, serta Pacific Strategic Financial (APIC) yang menguat 15,89 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pakuan (UANG) yang turun 14,83 persen. Disusul Abadi Lestari Indonesia (RLCO) melemah 14,80 persen, serta Chandra Asri Pacific (TPIA) yang turun 14,74 persen.

 

