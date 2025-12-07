Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:32 WIB
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas diprediksi akan terus naik, meski harga emas dunia ditutup melemah pada Sabtu pagi (6/12/2025) di level USD4.196, terkoreksi setelah sempat mencapai puncak penguatan signifikan di USD4.259.

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi ptimistis bahwa harga emas dunia dan logam mulia di Indonesia akan kembali menguat hingga akhir tahun.

Ibrahim memproyeksikan meskipun banyak ketegangan global, harga emas dunia berpotensi kembali menyentuh USD4.400 pada akhir Desember. Sementara itu, untuk logam mulia di pasar domestik, kemungkinan besar harganya akan kembali ke level Rp2.500.000 per gram.

“Nah ini yang ketegangan-ketegangan inilah yang membuat saya masih optimistis bahwa harga emas dunia sampai akhir tahun akan kembali mengalami penguatan,” ujar Ibrahim dalam risetnya, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Ibrahim memprediksi pergerakan harga emas dunia dan logam mulia akan berfluktuasi sepanjang pekan depan dengan rentang support dan resistance yang signifikan.

Rinciannya, resisten emas dunia berada di USD4.328 dan logam mulia di Rp2.500.000, resisten selanjutnya ada di USD4.271 dan Rp2.430.000

Sedangkan support emas dunia berada di USD4.126 dan USD4.050, kemudian untuk support logam mulia di Rp2.370.000 dan Rp2.280.000.

Ibrahim menjelaskan, pergerakan fluktuatif namun bullish pada harga emas didorong oleh tiga faktor utama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
