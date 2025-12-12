Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |07:23 WIB
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
12 perusahaan diduga merusak hutan dan menyebabkan banjir di tiga provinsi di Sumatera. (Foto; Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diminta untuk membuka identitas 12 perusahaan yang diduga telah merusak hutan dan menyebabkan banjir di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai keterbukaan itu perlu dilakukan karena kegiatan usaha tersebut memicu bencana besar yang banyak menelan korban jiwa.

"Ini masalah bencana sebagai isu serius yang mempengaruhi banyak pihak, terutama korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan segera mengumumkan nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik," tegas Firman, Jumat (12/12/2025).

Keterbukaan juga penting supaya pengusutan terhadap perusahaan yang terlibat dalam bencana tersebut dilakukan secara tuntas dan transparan. Firman juga menekankan bahwa perusahaan dan individu yang terbukti terlibat dalam pelanggaran, seperti perambahan kawasan hutan, harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Bencana yang telah menelan banyak korban ini harus diusut tuntas penyebabnya sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat," ujarnya.

Kendati demikian, Firman berharap agar proses penegakan hukum tidak hanya menyasar pihak-pihak kecil, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dengan demikian, ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih patuh terhadap peraturan dan peduli terhadap lingkungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189358//presiden_prabowo_tiba_di_bandar_udara_internasional_kualanamu-bkCG_large.jpg
Usai Lawatan Rusia–Pakistan, Prabowo Langsung Tinjau Wilayah Bencana di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189351//prabowo_subianto-XEzW_large.jpg
Prabowo Teleponan dengan Pangeran MBS, Bahas Kampung Haji hingga Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189320//banjir-8UHN_large.jpg
WWF Indonesia Buka Suara soal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189307//bandara-rZ7k_large.jpg
Tiket Pesawat ke Aceh dan Sumatera Terdampak Bencana Bakal Lebih Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189308//bnpb-y51a_large.jpg
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement