Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |10:10 WIB
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
Ketum Kadin Anindya Bakrie, bersama jajaran pengurus melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama jajaran pengurus Kadin melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pertemuan membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi sektor industri, khususnya baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT).

Anindya menjelaskan bahwa Kadin datang bersama asosiasi dan pelaku usaha dari ketiga sektor utama tersebut, baik di sisi hulu maupun hilir.

“Kami datang dengan asosiasi-asosiasi dan para pelaku di tiga bidang. Yang pertama baja, baik hulu maupun hilir. Yang kedua alas kaki. Dan yang ketiga TPT, tekstil dan garmen, yang juga memiliki hulu dan hilir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Anindya mengungkapkan bahwa salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan impor, terutama di sektor baja.

"Banyak anggota kami menyampaikan agar impor diperhatikan. Kalau legal, ya oke. Tapi kalau ilegal bagaimana? Untuk yang legal pun perlu dilihat kemampuan dari dalam negeri," jelas Anindya.

Selain baja, sektor alas kaki juga menjadi sorotan mengingat kontribusinya yang besar terhadap ekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Menurut Anindya, sejumlah hal penting seperti struktur pengupahan dan aspek lingkungan turut dibahas.

Di sektor TPT, pembahasan mengerucut pada penguatan daya saing industri yang selama ini dianggap menurun.

“Tadi juga dibahas soal bagaimana impor bisa dikawal dengan baik supaya industri tetap kompetitif. Bahkan disampaikan bahwa TPT ini bukan industri yang senja, tetapi bisa direvitalisasi,” kata Anindya.

Selain isu internal industri, pertemuan juga menyoroti konsistensi regulasi di kawasan pelabuhan, mulai dari aspek cukai hingga pengawasan impor yang dinilai memengaruhi kinerja sektor baja, alas kaki, dan TPT.

Menurut Anindya, sinyal positif muncul dari pembicaraan mengenai rencana pembentukan task force terkait deregulasi dan insentif yang diinisiasi Menteri Keuangan.

“Ini adalah cikal bakal yang dibicarakan Pak Menkeu, yaitu satgas deregulasi dan satgas insentif. Kami juga menyampaikan beberapa masukan,” ujarnya.

 

