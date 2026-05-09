Pengusaha Optimistis Investasi ke Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis arus investasi ke Indonesia tetap terjaga meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyebut konsistensi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai menjadi modal utama Indonesia untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Menurutnya, dalam situasi global yang penuh tantangan, faktor terpenting bukanlah ukuran ekonomi yang paling besar, melainkan kemampuan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan.

"Dalam kondisi seperti ini yang paling penting bukan yang paling besar, bukan juga yang paling ribut, tapi yang paling konsisten. Nah itulah Indonesia terlihat pertumbuhannya cukup konsisten dari kuartal ke kuartal," kata Anindya dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Wisma Danantara dikutip, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, Kadin Indonesia memilih strategi efisiensi yang tidak hanya bertujuan menekan biaya, tetapi juga mempersiapkan dunia usaha untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya.

"Di Kadin mempunyai dua pilihan, apakah kita murni untuk efisiensi saja atau efisiensi untuk siap-siap masuk kepada pertumbuhan kembali. Kelihatannya Kadin memilih yang kedua untuk bisa fokus juga di pertumbuhan," lanjutnya.

Anindya menilai strategi tersebut penting untuk menjaga bahkan meningkatkan lapangan kerja di tengah perubahan global yang terus berlangsung. Ia melihat berbagai krisis justru membuka peluang baru, terutama pada sektor transisi energi dan pengembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).