Purbaya Minta Pemda Perbaiki Belanja, Jangan Ada Kebocoran Anggaran

Menkeu Purbaya menyampaikan penambahan anggaran daerah bukan hal mustahil jika Pemda menjamin tidak ada kebocoran. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

"Saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, penambahan anggaran bukanlah hal yang mustahil diberikan jika Pemerintah Daerah bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

Purbaya bahkan menyatakan akan menghadap Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk memperjuangkan kenaikan anggaran.

"Saya bilang kalau bagus nanti saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup. Jadi doakan supaya saya berhasil supaya triwulan kedua saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah," lanjutnya.