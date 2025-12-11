Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Minta Pemda Perbaiki Belanja, Jangan Ada Kebocoran Anggaran

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:26 WIB
Purbaya Minta Pemda Perbaiki Belanja, Jangan Ada Kebocoran Anggaran
Menkeu Purbaya menyampaikan penambahan anggaran daerah bukan hal mustahil jika Pemda menjamin tidak ada kebocoran. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

"Saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, penambahan anggaran bukanlah hal yang mustahil diberikan jika Pemerintah Daerah bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

Purbaya bahkan menyatakan akan menghadap Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk memperjuangkan kenaikan anggaran.

"Saya bilang kalau bagus nanti saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup. Jadi doakan supaya saya berhasil supaya triwulan kedua saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189275//purbaya-dsxw_large.jpg
Dikritik Minimnya Anggaran ke Daerah, Purbaya: Jangan Protes Saya, Protes Pak Tito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188640//bencana-VZRf_large.jpg
Siapkan Anggaran Bencana Sumatera, Purbaya: Dana Diambil dari Kegiatan dan Rapat Enggak Jelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188634//purbaya-o7uV_large.jpg
Importir Balpres Ilegal yang Koar-Koar di Medsos Tak Pernah Bayar Pajak, Purbaya: SPT Nol Selama 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188614//bea_cukai-5Leh_large.jpg
Purbaya Ancam Rumahkan dan Tak Bayar Gaji Pegawai Bea Cukai Jika Kinerja Tak Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188611//batu_bara-AFxM_large.png
Purbaya Bilang Eksportir Batu Bara Orang Kaya, Bea Keluar Ditargetkan Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188610//danantara-pcRo_large.jpg
Purbaya Restui Keringanan Pajak untuk Konsolidasi dan Merger BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement