Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rp800 Miliar Dana Nasabah Diduga Dibobol, Begini Respons BI

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |07:01 WIB
Rp800 Miliar Dana Nasabah Diduga Dibobol, Begini Respons BI
Ada dugaan pembobolan dana nasabah hingga Rp800 miliar di delapan bank. (Foto: Okezone.com/NBC)
A
A
A

JAKARTA - Ada dugaan pembobolan dana nasabah hingga Rp800 miliar di delapan bank. Aksi ini diduga memanfaatkan celah keamanan pada sistem transfer BI-FAST yang terjadi selama periode Juni 2024 hingga Maret 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny, buka suara soal dugaan tersebut. Menurutnya, BI terus mencermati perkembangan penanganan kasus fraud berupa aktivitas transfer ilegal tersebut.

Ramdan menjelaskan BI terus berkoordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan berjalan konsisten. Bank-bank yang terkait dalam kasus ini telah diinstruksikan untuk melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi.

“Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen terpenuhi,” ujar Ramdan.

BI juga telah menerbitkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber pada April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187144//grafik-IfMU_large.jpg
3 Jurus BI All Out Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187080//bank_indonesia-RtfQ_large.jpg
BI Luncurkan Insentif Kredit untuk Dorong Lapangan Kerja 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186659//bi-zq0u_large.jpg
BI Targetkan Transaksi Pasar Uang Rp81 Triliun per Hari pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186642//gubernur_bi-hI76_large.jpg
RI Perlu Bank Sentral yang Mengatur dan Mengawasi Kripto hingga Stablecoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184552//pasar_keuangan-VEzH_large.png
BI: Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Meningkat Akibat Shutdown Pemerintah AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement