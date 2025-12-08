Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |11:30 WIB
JAKARTA - Segini harta kekayaan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang kini disorot terkait bencana banjir Sumatera. Kini nama Raja Juli disorot usai diminta taubat nasuha dan mundur dari kursi menteri imbas bencana banjir Sumatera.

Sebab, menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kerusakan lingkungan dan bencana alam terjadi karena dua hal. Pertama, kesalahan manusia sendiri, kedua, perencanaan dan antisipasi yang masih rendah.

“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah. Bahasa NU-nya, taubatan nasuha,” kata Cak Imin, Selasa (2/12/2025).

Di sisi lain, dalam dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025), Raja Juli diminta mundur. 

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai bukan suatu sikap yang salah bila ada menteri di Kabinet Merah Putih mundur akibat gagal mengatasi banjir Sumatera. Menurutnya, sikap itu merupakan mulia.

"Jadi bukan sesuatu yang salah kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," katanya.

Menanggapi hal ini, Raja Juli Antoni menyatakan siap untuk dievaluasi bila gagal menangani banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. 

"Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR RI.

Lalu berapa harta kekayaan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni? Sebagai pejabat negara, Raja Juli telah melaporkan harta kekayaannya LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Telusuri berita finance lainnya
