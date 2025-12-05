Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

RI Simpan Harta Karun dari China Tersebar di Laut, Ada 700 Titik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |07:13 WIB
RI Simpan Harta Karun dari China Tersebar di Laut, Ada 700 Titik
RI Simpan Harta Karun dari China Tersebar di Laut, Ada 700 Titik (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi ada sekitar 700 titik di perairan Indonesia yang menyimpan potensi harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan dari 700 titik tersebut, sekitar 90 persen berasal dari China.

“Mayoritas titik berada di jalur sutera yakni jalur perdagangan kuno yang biasa dilewati kapal-kapal China, seperti Sumatera dan Jawa,” kata Frista di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.

Namun, dia menyampaikan bahwa potensi nilai BMKT di 700 titik tersebut belum dapat ditentukan, sebab penilaian baru dilakukan setelah pengangkatan dan taksasi resmi oleh Kementerian Keuangan.

Penilaian tersebut mencakup identifikasi, pembagian, dan penentuan nilai ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam yang berhasil diangkat.

“Kalau nilainya, itu belum bisa ditaksir berapa. Potensi kasar tidak bisa dijadikan acuan karena barang-barang ini kan barang antik, harus dilihat dulu, pecah atau tidak itu nilainya sudah beda jauh,” katanya.

 

