Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Fadia A Rafiq di LHKPN, Bupati Pekalongan yang Kena OTT KPK di Bulan Ramadhan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |19:11 WIB
Harta Kekayaan Fadia A Rafiq di LHKPN, Bupati Pekalongan yang Kena OTT KPK di Bulan Ramadhan
Harta Kekayaan Fadia A Rafiq di LHKPN, Bupati Pekalongan yang Kena OTT KPK di Bulan Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Fadia A Rafiq di LHKPN, Bupati Pekalongan yang kena OTT KPK di bulan Ramadhan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas setempat. 

"Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/3/2026). 

Fadia pun telah ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Hal itu diketahui berdasarkan Fadia yang terlihat sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. 

Dalam kesempatan tersebut, dirinya membantah terjaring dalam OTT yang dilakukan Lembaga Antirasuah. 

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama pak Gubernur Jawa Tengah, jadi saya tidak ada OTT apapun barang serupiah pun, demi Allah nggak ada," kata Fadia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026). 

Lalu berapa harta kekayaan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq di LHKPN? Berikut rinciannya seperti dilansir laman LHKPN, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/455/3200006/juda_agung-uxhQ_large.jpg
Perbandingan Harta Kekayaan Thomas Djiwandono dengan Juda Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/455/3198251/adies_kadir-3jxF_large.jpg
Harta Kekayaan Adies Kadir, Calon Hakim MK yang Sempat Heboh soal Gaji dan Tunjangan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/455/3198088/thomas-AC9q_large.jpg
Harta Kekayaan Thomas Djiwandono Rp74 Miliar, Jadi Deputi Gubernur BI Dapat Gaji Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197866/harta_kekayaan_prilly_latuconsina-u4o3_large.jpg
Deretan Sumber Kekayaan Artis Cantik Prilly Latuconsina yang Pasang Status Open to Work di Linkedln 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196410/bupati_pati-fy4x_large.jpg
Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo yang Kena OTT KPK Rp31,5 Miliar, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/455/3195273/bill_gates-G0AI_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Bill Gates yang Rekrut Sri Mulyani Jadi Direksi Gates Foundation
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement