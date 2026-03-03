THR PNS 2026 Cair Rp55 Triliun, 100% Dibayar Penuh

Konferensi pers terkait kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri, di Kantor Kemenko Perekonomian. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H. Paket ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tahun ini mencapai Rp55 triliun, naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

“THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat, TNI, dan Polri dengan total Rp22,2 triliun; 4,3 juta ASN Daerah sebesar Rp20,2 triliun; serta 3,8 juta pensiunan total Rp12,7 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri, di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

Pemerintah memastikan THR dibayarkan 100 persen penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja. Pencairan sudah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan, THR berbeda dengan Gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang.

Untuk sektor swasta, pemerintah mewajibkan pembayaran THR secara penuh tanpa dicicil, paling lambat H-7 Lebaran. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah dengan estimasi total nilai THR mencapai Rp124 triliun.

“Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” tambah Airlangga.