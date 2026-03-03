Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS 2026 Cair Rp55 Triliun, 100% Dibayar Penuh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |11:44 WIB
THR PNS 2026 Cair Rp55 Triliun, 100% Dibayar Penuh
Konferensi pers terkait kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri, di Kantor Kemenko Perekonomian. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H. Paket ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tahun ini mencapai Rp55 triliun, naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

“THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat, TNI, dan Polri dengan total Rp22,2 triliun; 4,3 juta ASN Daerah sebesar Rp20,2 triliun; serta 3,8 juta pensiunan total Rp12,7 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri, di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

Pemerintah memastikan THR dibayarkan 100 persen penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja. Pencairan sudah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan, THR berbeda dengan Gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang.

Untuk sektor swasta, pemerintah mewajibkan pembayaran THR secara penuh tanpa dicicil, paling lambat H-7 Lebaran. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah dengan estimasi total nilai THR mencapai Rp124 triliun.

“Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” tambah Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204594//airlangga-3vfy_large.jpg
THR PNS dan Pekerja Swasta Cair, Menko Airlangga Bidik Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203787//ojol-myIM_large.jpg
5 Fakta THR dan BHR Ojol Cair Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204196//thr-8t9p_large.jpg
Apakah Benar THR hanya ada di Indonesia? Ini Asal Usulnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204080//thr-ns4Y_large.jpg
4 Fakta Terbaru THR PNS 2026, Pencairan Segera Diumumkan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204058//thr_pns-hto4_large.jpg
THR PNS dan Pensiunan Cair 1 Maret 2026? Ini Jadwalnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204061//thr_pns-XRo3_large.jpeg
Apakah Besaran Nominal THR PNS dengan PPPK Berbeda?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement