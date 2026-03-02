Advertisement
THR PNS dan Pekerja Swasta Cair, Menko Airlangga Bidik Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |17:01 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada kuartal I-2026 melalui daya beli sepanjang momentum Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Stimulus ekonominya yang dikeluarkan pemerintah di awal tahun digadang-gadang dapat mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga.

"Dalam waktu singkat ada THR baik itu untuk pegawai negeri (PNS), swasta maupun yang lain nah stimulus ini diharapkan kuartal pertama kami bisa gejot perekonomian," kata Airlangga dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

Airlangga menjelaskan beberapa stimulus ekonomi yang diberikan, mulai dari diskon tiket transportasi publik untuk kepentingan mudik, bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap masyarakat hingga dua liter minyak goreng kepada 35,04 juta keluarga. 

"Nah stimulus ini diharapkan kuartal pertama kita bisa gejot perekonomian kita tahu selama bulan Ramadan ataupun di bulan puasa konsumsi akan meningkat dan targetnya minimal kita mencapai 5,5 persen di kuartal I," ucap Airlangga.

 

