Jawa dan Sulawesi Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Sepanjang 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Jawa dan Sulawesi menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen dan 5,11 persen sepanjang 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara spasial memang ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

"Kontribusi pulau Jawa terhadap PDB sebesar 56,93 persen, diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 22,22 persen. Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas ekonomi nasional di mana wilayah pulau Jawa tumbuh sebesar 5,30 persen dan pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,23 persen," kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara lebih detail, sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera adalah wilayah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 1,05 persen.

Sumber pertumbuhan utama wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan sebesar 1,46 persen.

Sementara untuk sumber pertumbuhan utama wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Provinsi yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan 2,75 persen.

Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.



Wilayah Sulawesi adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, serta wilayah Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan.