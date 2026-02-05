Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jawa dan Sulawesi Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Sepanjang 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:03 WIB
Jawa dan Sulawesi Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Sepanjang 2025
Jawa dan Sulawesi Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Sepanjang 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Jawa dan Sulawesi menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen dan 5,11 persen sepanjang 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara spasial memang ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

"Kontribusi pulau Jawa terhadap PDB sebesar 56,93 persen, diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 22,22 persen. Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas ekonomi nasional di mana wilayah pulau Jawa tumbuh sebesar 5,30 persen dan pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,23 persen," kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara lebih detail, sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera adalah wilayah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 1,05 persen.

Sumber pertumbuhan utama wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan sebesar 1,46 persen.

Sementara untuk sumber pertumbuhan utama wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Provinsi yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan 2,75 persen.

Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
 
Wilayah Sulawesi adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, serta wilayah Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199774/ekonomi-YUD2_large.jpg
Ini Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199772/kepala_bps-VX7U_large.jpg
Ini Penyebab Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11%, Tertinggi Sejak 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199766/bps-zID1_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39% pada Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199763/ekonomi-lZr1_large.jpg
Breaking News: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Capai 5,11%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199715/ekonomi_indonesia-0jbU_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi 5,05 Persen, Meleset dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199511/purbaya-l30V_large.jpg
Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement