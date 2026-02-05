Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal IV-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:54 WIB
Ini Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal IV-2025
Ini Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal IV-2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen pada kuartal IV-2025 dan 5,11 persen sepanjang tahun 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, seluruh lapangan usaha tumbuh positif yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, kecuali pertambangan

"Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan, di mana total share lima lapangan usaha ini mencakup sebesar 63,09 persen PDB," kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, lanjut Amalia, lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan pergudangan, dimana tumbuh karena peningkatan mobilitas masyarakat seiring libur Nataru dan stimulus diskon tarif angkutan.

Kedua adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh 8,09 persen yang didorong oleh peningkatan aktivitas pengguna internet dan peningkatan traffic data operator seluler.

Terakhir, jasa keuangan tumbuh ditopang oleh pertumbuhan kredit dan pendapatan premi asuransi.

 

