Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen

Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,1 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini sedikit di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Sementara Purbaya memprediksi angka pertumbuhan 2025 berkisar 5,1 persen.

“Mendekati 5,2 persen, 5,1 persenlah. Ada kemungkinan (di bawah target APBN),” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025, Purbaya optimistis 5,45 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rekor pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal sebelumnya.

“Kalau saya segitu-gitu aja, 5,45 persen kan, kuartal IV doang,” katanya.

Purbaya soal Ekonomi Indonesia 2026

Sementara untuk tahun 2026, Purbaya percaya diri pertumbuhan ekonomi bakal bergerak lebih pesat. Strateginya berfokus pada menggerakkan dua mesin pertumbuhan secara bersamaan, yaitu sektor pemerintah dan swasta.

Purbaya merujuk pada kinerja perekonomian pada pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak didorong oleh sektor swasta. Perekonomian relatif tumbuh positif meski pemerintah cenderung bergerak secara pasif.