Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |08:35 WIB
Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen
Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,1 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini sedikit di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Sementara Purbaya memprediksi angka pertumbuhan 2025 berkisar 5,1 persen.

“Mendekati 5,2 persen, 5,1 persenlah. Ada kemungkinan (di bawah target APBN),” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025,  Purbaya optimistis 5,45 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rekor pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal sebelumnya.

“Kalau saya segitu-gitu aja, 5,45 persen kan, kuartal IV doang,” katanya.

Purbaya soal Ekonomi Indonesia 2026

Sementara untuk tahun 2026, Purbaya percaya diri pertumbuhan ekonomi bakal bergerak lebih pesat. Strateginya berfokus pada menggerakkan dua mesin pertumbuhan secara bersamaan, yaitu sektor pemerintah dan swasta.

Purbaya merujuk pada kinerja perekonomian pada pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak didorong oleh sektor swasta. Perekonomian relatif tumbuh positif meski pemerintah cenderung bergerak secara pasif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198034/gubernur_bi-1Fow_large.jpeg
Ekonomi RI Tumbuh 5,7% di 2026, Gubernur BI: Berhenti Wait and See Akan Ketinggalan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196693/bank_indonesia-wEJo_large.jpg
BI Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,7% di 2026 Ditopang Kebijakan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196288/purbaya-ACXo_large.jpg
Purbaya soal Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2026: Berdoa, Tak Terlalu Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192451/ekonomi_indonesia-n1oW_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091/airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement