Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |16:35 WIB
Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya
Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan tertahan di angka 5,0 persen. Angka ini dinilai masih jauh dari target-target ambisius yang sering dicanangkan dalam APBN akibat fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih rapuh.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti fenomena "melesetnya" realisasi ekonomi dari target pemerintah. Dia mencontohkan bagaimana kuartal ketiga hanya tumbuh 5,04 persen dari target 5,2 persen, serta inflasi yang menembus 2,86 persen dari target 2,5 persen.

"Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini kan meleset terus ya dari target yang sudah ditetapkan oleh APBN gitu ya. Kenapa fundamental ekonomi kita itu relatif rentan? Ya, karena ketergantungan kita terhadap dunia luar ini tinggi gitu," ujar Esther dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun Indef, Senin (29/12/2025).

Esther menjelaskan bahwa Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak global dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau Thailand yang memiliki imunitas fundamental lebih kuat. Tingginya ketergantungan impor, bahkan untuk kebutuhan dasar, menjadi beban bagi devisa negara.

Menurut Indef, Indonesia tidak hanya mengimpor barang modal, tetapi juga bahan pangan pokok hingga garam. "Ada terjadi batuk-batuk di ekonomi global, maka kita pun juga akan terdampak ya, batuk-batuk juga," jelas Esther.

Indef menekankan perlunya terobosan menuju self-substituting atau kemandirian pangan dan energi sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi di masa depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091/airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement