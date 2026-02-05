Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39% pada Kuartal IV-2025

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39% pada Kuartal IV-2025 (Foto: Kepala BPS/Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2025 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,39 persen (yoy).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada kuartal IV-2025 atas dasar harga berlaku Rp6.147,2 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2025 bila dibandingkan triwulan IV-2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,39 persen,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/2/2026).

Amalia menegaskan, sepanjang 2025 ekonomi Indonesia berdasarkan PDB, atas harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas harga konstan Rp13.580,5 triliun.

Secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen.

(Dani Jumadil Akhir)