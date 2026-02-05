Ini Penyebab Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11%, Tertinggi Sejak 2022

Ini Penyebab Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11%, Tertinggi sejak 2022 (Foto: Kepala BPS/Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp23.821,1 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp13.580,5 triliun atas dasar harga konstan (ADHK).

“Secara kumulatif, perekonomian Indonesia selama tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

Sementara itu, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan (yoy). Pada periode tersebut, PDB Indonesia tercatat sebesar Rp6.147,2 triliun (ADHB) dan Rp3.474,5 triliun (ADHK).

Amalia menjelaskan, perkembangan ekonomi Indonesia sejak kuartal I 2021 hingga kuartal IV 2025 menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang konsisten pasca pandemi COVID-19.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV yang tertinggi sejak pandemi COVID-19,” jelasnya.