Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat menembus kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen, didorong oleh sejumlah kebijakan strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada percepatan realisasi belanja pemerintah pusat, dukungan paket stimulus ekonomi akhir tahun, serta momentum musiman libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

"Nah kami optimis rang- nya di 5,4-5,6 (persen),” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11/2025).

Proyeksi tersebut berada jauh di atas capaian kuartal IV-2024 yang hanya tumbuh 5,02 persen, serta kuartal III-2025 yang mencatat pertumbuhan 5,04 persen.

Airlangga juga memastikan bahwa berbagai stimulus seperti bantuan sosial dan program diskon belanja akhir tahun akan menjadi pendorong tambahan bagi aktivitas ekonomi di penghujung 2025.

"Jadi ada beberapa yang dimonitor, dari bansos, diskon-diskon, itu perputarannya tambahan Rp30 triliun," tegas Airlangga.



(Dani Jumadil Akhir)