Komisi XI dan BI Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 2026 5,33%, Rupiah Rp16.430 per USD

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,33% pada 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyepakati asumsi makroekonomi yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,33% pada 2026.

Inflasi sebesar 2,62% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan di kisaran Rp16.430 per dolar AS.

“Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui,” kata Misbakhun dalam rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Asumsi makroekonomi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan ATBI 2025.

Tahun ini, BI menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,25%, inflasi rata-rata 2,5%, serta nilai tukar rupiah Rp15.285 per dolar AS.