Purbaya Tolak Usulan Alihkan Dana MBG untuk Bencana Sumatera, Berikut Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memindahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana Sumatera. Hal itu dikarenakan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

Anggaran sebesar Rp60 triliun, kata Purbaya masih cukup, sehingga tidak perlu mengalihkan dana MBG. Hal ini menanggapi permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Purbaya tolak usulan alihkan dana MBG untuk bencana Sumatera, Jakarta.

1. Anggaran Bencana Rp60 Triliun

Purbaya menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana program MBG.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.