HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Purbaya Tolak Usulan Alihkan Dana MBG untuk Bencana Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |07:01 WIB
5 Fakta Purbaya Tolak Usulan Alihkan Dana MBG untuk Bencana Sumatera (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memindahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana Sumatera. Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

Anggaran sebesar Rp60 triliun, kata Purbaya masih cukup, sehingga tidak perlu mengalihkan dana MBG. Hal ini menanggapi permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Purbaya tolak usulan alihkan dana MBG untuk bencana Sumatera, Jakarta, Minggu (28/12/2025).

1. Anggaran Bencana Rp60 Triliun

Purbaya menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana program MBG.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.

Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.

2. Tidak Ganggu Program MBG

Purbaya menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.

"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya.

 

Telusuri berita finance lainnya
