HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya: Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup, Tak Perlu Alihkan MBG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |08:03 WIB
Purbaya: Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup, Tak Perlu Alihkan MBG
Purbaya: Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup, Tak Perlu Alihkan MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.

Pernyataan Purbaya ini merespons terkait permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera.

Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.

Purbaya menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.

"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya.

 

