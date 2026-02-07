Purbaya ke Pegawai Pajak dan Bea Cukai: Kalau Kerja Sesuai Aturan Tak Usah Takut

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi jaminan perlindungan bagi seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).



Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendampingi para pegawai yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas, selama mereka bekerja secara profesional dan patuh pada aturan.



Purbaya Beri Pendampingan



Sikap ini diambil guna memberikan rasa aman bagi aparat bendahara negara di tengah upaya reformasi besar-besaran yang sedang berlangsung di tubuh Kementerian Keuangan.



“Kalau pegawai pajak atau Bea Cukai mengalami hal seperti ini, saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk dan mendampingi lewat pendampingan,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).



Purbaya Tidak Akan Intervensi Hukum



Meskipun menjanjikan pendampingan, Purbaya memberikan garis batas yang tegas. Dirinya memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menghormati kedaulatan hukum dan tidak akan mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan.



“Kami tidak bisa dan tidak akan mengintervensi masalah hukumnya,” ujarnya.