Purbaya Ungkap Alasan Lantik 40 Pejabat Pajak dan 3 Pejabat Dirjen Anggaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |19:36 WIB
Purbaya Ungkap Alasan Lantik 40 Pejabat Pajak dan 3 Pejabat Dirjen Anggaran
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tiga pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik pada jabatan strategis dan di tempat yang tepat.

“Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Tujuannya untuk penyegaran, baik bagi pegawai maupun organisasi,” tegas Purbaya.

Dia tak menampik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu prima.

“Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan integritas. Kemenkeu membutuhkan orang-orang yang siap memberikan seluruh pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

Menurutnya, rotasi pejabat akan terus dilakukan di lingkungan DJP. Kebijakan serupa juga akan diterapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Rotasi ini akan berlangsung secara berkelanjutan. Di DJP dan DJBC, rotasi merupakan hal yang lumrah. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, Anda akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik. Jadi jangan takut dan jangan putus asa. Ini adalah hal yang biasa,” kata Purbaya.

 

