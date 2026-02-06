Advertisement
Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Baru, Berikut Daftar Lengkapnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |19:21 WIB
Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Baru, Berikut Daftar Lengkapnya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan langkah agresif dalam membenahi internal bendahara negara dengan melantik pegawai pajak Jumat sore (6/2/2026). Menkeu resmi merombak jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik 40 pejabat dalam posisi baru.

Pelantikan ini menjadi yang ketiga kalinya dalam sebulan terakhir, sebuah sinyal kuat bahwa Kemenkeu tengah berada dalam fase pembersihan besar-besaran untuk mengembalikan integritas institusi.

"Saya menteri keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Purbaya tidak menutupi fakta bahwa perombakan ini berkaitan erat dengan serangkaian tindakan hukum yang menimpa pegawainya baru-baru ini. 

Ia secara terbuka menyindir adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum di Ditjen Pajak dan Bea Cukai sebagai alasan percepatan rotasi ini.

"Ini yang gampangannya, itu kan ya, omong-omong muluk-muluk. Ini kita lihatkan beberapa hari terakhir ini, ada penggeledahan ke pajak, biaya cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik dan lurus ya," ungkapnya.

 

