Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembali Lantik Pejabat Ketiga Kali dalam Sebulan 2026, Ini Pesan Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:06 WIB
Kembali Lantik Pejabat Ketiga Kali dalam Sebulan 2026, Ini Pesan Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pelantikan ini menandai langkah ketiga dalam satu bulan terakhir, sekaligus menegaskan intensitas pembenahan organisasi yang tengah dilakukan.

Purbaya menyampaikan bahwa rangkaian rotasi ini merupakan strategi matang untuk memastikan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna menghadapi dinamika ekonomi yang kian menantang.

"Ini adalah langkah terencana untuk penguatan kinerja organisasi. Notasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun untuk organisasi," tegas Purbaya dalam sambutannya, Jumat (6/2/2026). 

Menkeu menekankan bahwa mutasi jabatan di instansi besar seperti Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai adalah bagian dari siklus profesionalisme yang tidak perlu dikhawatirkan oleh para pegawai selama mereka menjaga integritas dan performa.

"(Rotasi) hal yang lumrah, yang biasa. Ketika anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut dan jangan putus asa, ini adalah hal yang biasa," tuturnya.

Purbaya menyadari adanya dinamika emosional di internal instansi akibat perpindahan tugas ini, namun ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pengabdian kepada negara.

“Yang senang saya ucapkan selamat, yang sedih terus bekerja keras. Jangan takut dan jangan putus asa,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200112/menkeu_purbaya-gEbu_large.jpg
Purbaya Sambut Juda Agung untuk Pererat Fiskal-Moneter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200109/menkeu_purbaya-aIgH_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Lantik 40 Pejabat Pajak dan 3 Pejabat Dirjen Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200106/menkeu_purbaya-qDiz_large.jpg
Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Baru, Berikut Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200039/purbaya-EOYs_large.jpg
Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200034/purbaya-qgex_large.jpg
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199894/wamenkeu_juda-k0KH_large.jpg
Resmi Jadi Wamenkeu, Juda Agung Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Target Pertumbuhan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement