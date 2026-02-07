Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Ini Respons Purbaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |07:07 WIB
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Ini Respons Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tegas dalam upaya pembersihan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menanggapi sejumlah oknum pegawai Bea Cukai dan Pajak yang jadi tersangka dan terlihat mengenakan "rompi oranye" KPK, Purbaya menyebut hal tersebut sebagai bentuk peringatan keras bagi seluruh jajarannya.

Shock Therapy Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Purbaya menegaskan bahwa tindakan hukum tersebut harus menjadi momentum bagi para pegawai untuk kembali fokus pada integritas dalam menjalankan tugas negara.

"Bagus enggak rompinya? Hahaha. Enggak, itu shock therapy untuk pegawai pajak dan bea cukai, untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir enggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking.

Rombak Pejabat Ditjen Pajak

Langkah Purbaya tidak berhenti pada pembiaran proses hukum. Ia memastikan proses reorganisasi dan rekonsolidasi terus berjalan masif.

Setelah sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya mengonfirmasi bahwa sore ini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menghadapi perombakan.

"Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Jadi, berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar," tegas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200126/menkeu_purbaya-EkY7_large.jpg
Kembali Lantik Pejabat Ketiga Kali dalam Sebulan 2026, Ini Pesan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200112/menkeu_purbaya-gEbu_large.jpg
Purbaya Sambut Juda Agung untuk Pererat Fiskal-Moneter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200109/menkeu_purbaya-aIgH_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Lantik 40 Pejabat Pajak dan 3 Pejabat Dirjen Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200106/menkeu_purbaya-qDiz_large.jpg
Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Baru, Berikut Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200039/purbaya-EOYs_large.jpg
Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200034/purbaya-qgex_large.jpg
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement