11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Kembali hingga 3 Bulan, Purbaya Guyur Rp15 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |05:00 WIB
11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Kembali hingga 3 Bulan, Purbaya Guyur Rp15 Miliar
11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Kembali hingga 3 Bulan, Purbaya Guyur Rp15 Miliar (Foto: Okezone)
JAKARTA - 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan diaktifkan lagi. Pemerintah memberikan waktu transisi selama tiga bulan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

Kebijakan ini diambil setelah terjadi gelombang protes akibat banyaknya warga yang baru mengetahui kepesertaan mereka tidak lagi aktif saat sedang membutuhkan layanan di rumah sakit pada Februari ini.

Purbaya Cairkan Rp15 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewasiap mencairkan anggaran senilai Rp15 miliar yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan, dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan bahwa pendanaan untuk reaktivasi ini akan disalurkan melalui kementeriannya melalui sektor kesehatan. Purbaya menjamin ketersediaan likuiditas untuk kebijakan mendesak ini.

"Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tambahnya.

 

1 2 3
