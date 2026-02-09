Purbaya Cairkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Dirinya siap mencairkan dana sebesar Rp15 miliar yang diminta Menteri Kesehatan untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin, dia tinggal perbaiki atau datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan bahwa pendanaan untuk reaktivasi ini akan disalurkan melalui kementeriannya di sektor kesehatan. Dengan nada lugas, ia menjamin ketersediaan likuiditas untuk kebijakan mendesak ini.

"Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan total Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran 96,8 juta peserta PBI.

Meski terdapat kuota tetap, Purbaya menyatakan bahwa anggaran negara bersifat fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan demi menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

"Ya kita atur, kalau memang ada lonjakan yang signifikan ya tambah. Ini kan fleksibel semua... Kalau memang diperlukan karena menjaga BPJS-nya supaya tetap sehat,” ungkap Purbaya.