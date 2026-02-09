Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Cairkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |13:39 WIB
Purbaya Cairkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Reaktivasi Otomatis 11 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. (foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Dirinya siap mencairkan dana sebesar Rp15 miliar yang diminta Menteri Kesehatan untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin, dia tinggal perbaiki atau datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan bahwa pendanaan untuk reaktivasi ini akan disalurkan melalui kementeriannya di sektor kesehatan. Dengan nada lugas, ia menjamin ketersediaan likuiditas untuk kebijakan mendesak ini.

"Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan total Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran 96,8 juta peserta PBI.

Meski terdapat kuota tetap, Purbaya menyatakan bahwa anggaran negara bersifat fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan demi menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

"Ya kita atur, kalau memang ada lonjakan yang signifikan ya tambah. Ini kan fleksibel semua... Kalau memang diperlukan karena menjaga BPJS-nya supaya tetap sehat,” ungkap Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200548//purbaya-v2Hx_large.jpg
11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Lagi, Purbaya Minta Segera Memperbarui Data dalam 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200522//dpr-gJOH_large.jpg
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Dapat PBI JK, 15 Juta Warga Mampu Terima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200520//lapor_spt-q1jh_large.jpg
DJP Catat 1,82 Juta Lapor SPT, Aktivasi Coretax Tembus 13,3 Juta Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200518//menkeu_purbaya-Dxqn_large.png
Purbaya Sentil Polemik PBI BPJS Kesehatan: Uang yang Keluar Sama, Kenapa Bikin Gaduh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200510//dpr_ri-j0zy_large.jpg
Pimpinan DPR Panggil Mensos hingga Menkeu Bahas Penonaktifan BPJS PBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200432//menkeu_purbaya-XZ5O_large.jpg
Pegawai Pajak dan Bea Cukai Kena OTT KPK hingga Reaksi Purbaya, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement