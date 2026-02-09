Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Lagi, Purbaya Minta Segera Memperbarui Data dalam 3 Bulan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |13:16 WIB
11 Juta Peserta PBI BPJS Diaktifkan Lagi, Purbaya Minta Segera Memperbarui Data dalam 3 Bulan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Soal Penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan langkah pemerintah menanggapi lonjakan penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pemerintah akan memberikan masa transisi tiga bulan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

Kebijakan ini diambil setelah terjadi gelombang protes akibat banyaknya warga yang baru mengetahui kepesertaan mereka tidak lagi aktif saat sedang membutuhkan layanan di rumah sakit pada Februari 2026.

Dalam jangka pendek, jumlah peserta PBI akan melampaui kuota awal sebesar 96,8 juta jiwa demi mengakomodasi masa transisi bagi 11 juta orang yang terdampak pembersihan data tersebut.

"Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari 96,8 juta itu. Tapi setelah tiga bulan, akan kembali ke alokasi semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, jangan kagetlah," ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Purbaya menambahkan bahwa durasi tiga bulan ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data jika masih berhak, atau beralih menjadi peserta mandiri.

"Tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi tiga bulan kemudian dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran, ya pemutakhiran, atau kalau mau bayar sendiri, bayar sendiri. Jadi tercover betul,” ungkap Purbaya.

Purbaya tidak menampik bahwa proses yang terjadi pada Februari 2026 kurang terukur. Penghapusan 11 juta orang dalam satu waktu tanpa sosialisasi yang matang dianggap sebagai penyebab utama kegaduhan di masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200561//bpjs_pbi-ZOWm_large.jpg
Polemik PBI JK, Pemerintah Reaktivasi 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200558//purbaya-IO4G_large.jpg
Purbaya Cairkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200522//dpr-gJOH_large.jpg
Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Dapat PBI JK, 15 Juta Warga Mampu Terima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200518//menkeu_purbaya-Dxqn_large.png
Purbaya Sentil Polemik PBI BPJS Kesehatan: Uang yang Keluar Sama, Kenapa Bikin Gaduh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200510//dpr_ri-j0zy_large.jpg
Pimpinan DPR Panggil Mensos hingga Menkeu Bahas Penonaktifan BPJS PBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/340/3200270//wakil_ketua_dprd_kota_tangerang_andri_permana_memastikan_kepesertaan_bpjs_pbi_warga_kora_tangerang-yfe8_large.jpg
Pastikan Peserta BPJS PBI Aman, Andri Permana Imbau Warga Kota Tangerang Tetap Tenang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement