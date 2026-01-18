Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Terbaru Pindah Faskes BPJS Online Lewat HP

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:01 WIB
Cara Terbaru Pindah Faskes BPJS Online Lewat HP
Cara Terbaru Pindah Faskes BPJS Online Lewat HP (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara terbaru pindah faskes BPJS online lewat HP. Peserta BPJS Kesehatan kini semakin dimudahkan untuk pindah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama tanpa harus datang ke kantor cabang. 

Proses perpindahan faskes dapat dilakukan secara online lewat HP dengan cepat dan praktis. 

Layanan ini tersedia melalui aplikasi Mobile JKN. Dengan fitur tersebut, peserta tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor BPJS Kesehatan.

Cara Terbaru Pindah Faskes BPJS Online Lewat HP

- Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN
- Login menggunakan NIK dan password
- Pilih menu Perubahan Data Peserta
- Pilih nama peserta yang ingin dipindah
- Klik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Pilih faskes baru sesuai wilayah yang diinginkan
- Periksa kembali data, lalu klik Simpan
- Perubahan akan diproses dan berlaku pada bulan berikutnya

Peserta BPJS Kesehatan dapat memilih beberapa jenis faskes tingkat pertama, antara lain puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan dan rumah sakit kelas D pratama

 

