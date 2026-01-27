Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |10:33 WIB
Daftar Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026
Daftar Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026 (Foto: Okezone)




JAKARTA - Daftar penyakit ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan 2026. Masyarakat perlu mengetahui daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga memastikan tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di DPR pada Senin 19 Januari 2026.

"2026 kan sudah dikonfirm tidak ada kenaikan iuran BPJS," ujar Budi usai menghadiri rapat kerja di DPR.

Budi menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan 2026 tidak naik karena pemerintah memberikan bantuan Rp20 triliun. "BPJS akan mendapatkan suntikan dana Rp20 triliun dari pemerintah," ujar Budi.

Meski merupakan asuransi kesehatan gratis, namun tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Lalu apa saja daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan 2026?

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Misalnya saja, BPJS Kesehatan tidak menanggung layanan yang bukan kesehatan dasar atau tidak termasuk pengobatan kesehatan, seperti untuk layanan estetika.

Berikut adalah daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

 

