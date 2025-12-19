Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp52,9 Triliun, Jangkau 50,7 Juta Orang

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025. Angka ini setara 74,6 persen dari total pagu anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hal ini menunjukkan progres signifikan program tersebut menjelang penutupan tahun anggaran.

"MBG sampai dengan 15 Desember 2025 sudah Rp52,9 triliun, atau 74,6 persen dari anggaran di APBN Rp71 triliun," kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Selain dari sisi anggaran, Suahasil memaparkan detail jangkauan program yang telah dirasakan oleh puluhan juta masyarakat.

Rinciannya, saat ini telah menjangkau 50,7 juta orang, dari total target sebanyak 82,9 juta penerima, penyaluran dilakukan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, dan program ini juga memberikan dampak ekonomi langsung dengan menyerap sebanyak 741.985 pekerja.