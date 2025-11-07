Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |12:07 WIB
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Koperasi segera menyalurkan dana ratusan miliar Rupiah dalam rangka mendukung penyiapan bahan pangan untuk kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, dengan dukungan dana dari LPDB Koperasi diharapkan koperasi-koperasi akan dapat memenuhi kebutuhan dan mengamankan rantai pasok bahan pangan yang sangat diperlukan oleh dapur-dapur Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan program MBG di lapangan.

“Program MBG ini captive market bagi koperasi. Koperasi tidak akan rugi dengan kerja sama ini, dan bahkan akan menghidupkan koperasi. Dana bergulir ini akan diberikan kepada koperasi susu, koperasi ternak, koperasi buah, maupun koperasi sayuran," kata Menteri Koperasi Ferry di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menilai penyaluran dana ratusan miliar tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Dana tersebut akan diberikan kepada koperasi-koperasi produksi yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas menyiapkan hidangan MBG bagi para penerima manfaat.

Menurut Nanik, penerima manfaat MBG kini telah mencapai lebih dari 40 juta jiwa, meliputi siswa TK hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebanyak 14.229 dapur SPPG beroperasi setiap hari guna menyiapkan hidangan bergizi.

"Dengan banyaknya permintaan bahan pangan dari SPPG-SPPG, harga ayam, telor, beberapa jenis sayuran dan buah menjadi naik,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
